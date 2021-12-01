2021/12/01 | 15:47 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كربلاء/نينا/ القى قسم مكافحة الإجرام في محافظة كربلاء المقدسة القبض على متهم لقيامه بسرقات مختلفة في مناطق متفرقة من المدينة ،وذكر بيان لإعلام شرطة كربلاء " أن المتهم اعترف بسرقة دور سكنية ودراجات نارية وأموال من داخل العجلات وتمت إحالته الى القضاء لينال جزاه العادل./انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على متهم قام بالعديد من عمليات السرقة) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على متهم قام بالعديد من عمليات السرقة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).