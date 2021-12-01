وزارة المالية توافق على تخصيص المبالغ المالية اللازمة  لمكافأت المختارين في صلاح الدين

2021/12/01 | 15:47 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اعلنت محافظة صلاح الدين عن موافقة وزارة المالية على تخصيص المبالغ المالية اللازمة لمكافأت المختارين بعد توقف دام أكثر من ثمانية أشهر./انتهى7

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