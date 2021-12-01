خوشناو: اندلاع حريق داخل برلمان كردستان

2021/12/01 | 15:47 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلن مستشار رئيس برلمان إقليم كردستان محمود خوشناو، اليوم الأربعاء، اندلاع حريق داخل مبنى البرلمان.وقال خوشناو في تصريح صحفي، إن “حريقاً اندلع اليوم في مطعم مبنى برلمان الإقليم ما أدى إلى إلحاق أضرار مادية”.وأضاف ان “الحريق ليس كبيراً، وفرق الدفاع المدني التي وصلت إلى المكان تقوم بإخماده”، لافتا إلى ان “الحريق اندلع بسبب تماس كهربائي”.

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