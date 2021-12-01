الوطنية أن تحيا وتبدع في الوطن

2021/12/01 | 15:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قيس الدباغ منذ كنا صغار تعلمنا في المدارس أن معنى الوطنية أن تموت في سبيل الوطن، وبقي هذا المفهوم ملازما لنا ولمن سبقنا من الأجيال وذهب مئات الرجال ، دفعوا دماءهم ودفنت آمالهم وأحلامهم تحت التراب وتحملت عوائلهم وأطفالهم تبعات هذا المفهوم وتلك الثقافة التي عمت على عيوننا واصبحنا لانفهم الوطنية سوى الموت في […]

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