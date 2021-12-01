الصحة العالمية: لا دليل حتى الآن على تراجع فعالية اللقاحات في مواجهة أوميكرون

2021/12/01 | 16:02 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مؤشرات على أن بعض الإصابات بمتحور "أوميكرون" خفيفة الأعراض.

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