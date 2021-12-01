تنويه هام من الداخلية بشأن

2021/12/01 | 16:02 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت وزارة الداخلية، اليوم الاربعاء،

تنويها هاما بشأن حقيقة فتح باب التطوع

على ملاكها، محذرة من روابط وهمية

للتقديم.

وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، إنه "انتشرت روابط تقديم حول

فتح با

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