امانة بغداد تدعو المواطنين للابلاغ عن الآليات الخدمية التي تطالب بمبالغ مالية

2021/12/01 | 16:02 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت امانة بغداد المواطنين الى عدم دفع

اي مبالغ مالية لآليات وعمال جمع

النفايات الا بموجب وصولات رسمية صادرة

من قبلها، مؤكدةً عدم وجود آليات أهلية

تابعة لها.

وذكر بيان للامانة وتلقته وكالة نون

الخبرية

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