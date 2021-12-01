العدل تعلن الإفراج عن اكثر من 900 نزيلاً خلال شهر تشرين الثاني

2021/12/01 | 16:02 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت دائرة الإصلاح العراقية التابعة

لوزارة العدل، اليوم الاربعاء، إطلاق

سراح (٩٢٥) نزيلاً خلال شهر تشرين الثاني

الماضي لعام ٢٠٢١.

وذكر بيان صادر عن الوزارة وتلقته وكالة

نون الخبرية، إن "دائرة الإصلا

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