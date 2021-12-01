2021/12/01 | 16:15 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

انطلقت الجزائر بقوة في كأس العرب لكرة القدم بفوزها 4-0 على السودان في افتتاح مباريات المجموعة الرابعة في قطر اليوم الأربعاء.

وتقدمت الجزائر، بقيادة مجيد بوقرة مدرب منتخب المحليين بدلا من جمال بلماضي مدرب المنتخب الأول، 3-0 في الشوط الأول بفضل ثنائية بغداد بونجاح وهدف المدافع جمال بلعمري.

وأكملت بطلة أفريقيا، التي تعتمد على تشكيلة من المحليين ومحترفين بأندية عربية، الرباعية في بداية الشوط الثاني عبر العربي هلال سوداني.

وادخرت الجزائر جهدها خلال الشوط الثاني ما سمح للسودان بالحصول على ركلة جزاء عقب مخالفة ارتكبها بلعمري لكن الحارس والقائد رايس مبولحي تصدى لركلة محمد عبد الرحمن في الدقيقة 70.

وتصدرت الجزائر المجموعة قبل مواجهة مصر ولبنان في وقت لاحق اليوم.

التالي

منذ 17 ساعة

برشلونة يتخذ قراراً بشأن “صفقة هالاند”

منذ 20 ساعة

بتروفيش: التعادل مع عمان أفضل من الخسارة

منذ 22 ساعة

منتخبنا الوطني يتعادل إيجابياً بهدف أمام نظيره العُماني في كأس العرب

منذ 22 ساعة

قرار حكومي ينقذ برشلونة من جحيم “أليانز أرينا”

منذ يوم واحد

منتخبنا للشباب يرتدي الطقم الأبيض أمام لبنان في النهائي

منذ يومين

كشف طبيعة إصابة نيمار ومدة غيابه

منذ يومين

قرعة كأس العالم للأندية تضع ممثلي العرب في مواجهات صعبة

منذ يومين

إيقاف مباراة مدة 10 دقائق لسبب طريف

منذ يومين

بتروفيتش: فخور بتدريب العراق ونستحق اللعب على أرضنا

منذ يومين

امجد عطوان: العراق سينافس على لقب كأس العرب

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجزائر تقسو على السودان في كأس العرب) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجزائر تقسو على السودان في كأس العرب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).