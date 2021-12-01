تركيا تسعى لخفض التصعيد بين أوكرانيا وروسيا

2021/12/01 | 16:15 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو الأربعاء إن بلده يجري اتصالات مع روسيا وأوكرانيا لخفض التوتر بين البلدين، مضيفاً أن فرض عقوبات على موسكو لن يحل الأزمة.

ويقول مسؤولون أوكرانيون وغربيون إن موسكو تحشد قوات على الحدود مع أوكرانيا التي تقاتل انفصاليين تدعمهم روسيا يسيطرون على أجزاء من شرق البلاد، وحثت كييف الأربعاء حلف شمال الأطلسي على إعداد عقوبات لفرضها على روسيا.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هذا الأسبوع إن بلده العضو في حلف شمال الأطلسي مستعد للتوسط بين أوكرانيا وروسيا، وذكر جاويش أوغلو أنه سيعقد محادثات مع نظيريه الأوكراني والروسي الخميس.

ونقلت وكالة الأناضول عن جاويش أوغلو قوله “نجري اتصالات مع الجانبين وننصحهما بالتحلي بالهدوء وخفض التوتر”.

وذكر أن أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين سيناقشان الأمر عبر الهاتف الجمعة.

وتابع “لا نعتقد أن العقوبات ستحل الأمر.



ما تؤمن به تركيا هو توازن ملائم بين الردع والحوار.



لا يمكن لأحد أن يساعد أوكرانيا أو أي بلد آخر عبر العقوبات فحسب”.

ورفضت ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية عرض الوساطة الذي قدمه أردوغان، قائلة إنه لم يشر إلى الصراع في دونباس بين قوات الحكومة الأوكرانية والانفصاليين الذين تدعمهم روسيا.لكن وزير الخارجية سيرغي لافروف قال إن أرودغان وبوتين سيناقشان الأمر.

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