2021/12/01 | 16:16 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد إصابة سائقها بإطلاقات نارية.. القبض على لص متمرس سرق عجلة جنوب بابل هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/12/01 | 16:16.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

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