أنور قرقاش: مسؤولون إماراتيون يزورون إيران قريبا

2021/12/01 | 16:18 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مستشار رئيس الدولة في الإمارات، أنور قرقاش، الثلاثاء، أن وفدا يضم مسؤولين إماراتيين سيزور إيران قريبا، حسبما ذكر في إيجاز صحفي، وفق ما قالته وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية

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