دعوات لفتح صفحة جديدة ودعم الحكومة المقبلة بعد اعلان النتائج النهائية

2021/12/01 | 16:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

دعت عضو مجلس النواب السابق منار الشديدي، اليوم الأربعاء، جميع الكتل السياسية إلى فتح صفحة جديدة ودعم الحكومة المقبلة وذلك بعد إعلان المفوضية لنتائج الانتخابات النهائية.

وقالت الشديدي في تصريح خاص لـ (بغداد اليوم)، إنه "يتوجب على الجميع في المرحلة المقبلة التفكير بمصلحة البلاد والتضحية من أجلها من خلال فتح صفحة جديدة ومباركة نتائج الانتخابات والفائزين في الدورة البرلمانية المقبلة".

وأضافت أنه "يجب التركيز على المشاكل الاقتصادية ومحاربة الفساد ومحاسبة جميع من تسبب بالدمار للبلد ومن تسبب برفع سعر الدولار ومن ساهم في تدهور الجوانب التعليمية والصحية، بدلاً من الانشغال بالخلافات الجانبية".

وشددت الشديدي، على "ضررة توحيد الجميع والتكاتف ومتابعة ومراقبة العمل الحكومي ودعم الحكومة لتقديم الخدمة للشعب العراقي الذي عانى من ويلات الحروب والفقر على مدى سنوات طويلة".

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