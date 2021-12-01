بالفيديو.. مُمثلات مصريات يصلن الى بغداد

2021/12/01 | 16:18 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ وصلت الفنانة المصرية فيفي عبده الى بغداد، برفقة الفنانتين نهال عنبر وهالة صدقي والإعلامية بوسي شلبي.للمشاركة في حفل سندباد لاند ومهرجان التسوق./انتهى7

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