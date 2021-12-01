قوات مشتركة تداهم المناطق الزراعية على الحدود بين ديالى والسليمانية

2021/12/01 | 16:18 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة / نينا / داهمت قوات امنية مشتركة المناطق الزراعية على الحدود بين ديالى والسليمانية لتعقب خلية ارهابية خطيرة .وقال مصدر امني لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ان قوة مشتركة وباسناد من الاسايش داهمت / 3 / مناطق زراعية على الحدود بين ديالى والسليمانية لملاحقة خلية ارهابية متورطة بالهجمات الاخيرة التي استهدفت مواقع لقوات الامن الكردية .واضاف ان المداهمات تجري وفق اهداف محددة بهدف احتواء الخروقات الاخيرة ودرء خطر داعش الذي يحاول تحقيق موطئ قدم في المنطقة ./انتهى

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