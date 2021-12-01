رئيس الجمهورية يستقبل وفداً من الحزب الشيوعي ويبحث معه مستجدات الأوضاع السياسية

2021/12/01 | 16:20 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

استقبل رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الأربعاء، وفد الحزب الشيوعي العراقي برئاسة سكرتير الحزب رائد فهمي.

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وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (1 كانون الاول 2021)، انه "في مستهل اللقاء هنأ رئيس الجمهورية الوفد بانعقاد المؤتمر الحادي عشر للحزب الشيوعي العراقي"، مشيداً بـ "الدور الريادي والتاريخي الذي لعبه في إطار الحركة الوطنية العراقية من أجل إرساء الديمقراطية وتجاوز مرحلة الاستبداد وبناء العملية السياسية والارتقاء بها".

وجرى خلال اللقاء بحسب البيان "بحث مستجدات الأوضاع السياسية والتحديات التي تواجه البلد في الظرف الراهن وما تتطلبه من تضافر الجهود وتوحيد الصف الوطني من أجل حماية الأمن والاستقرار في البلد، والاستجابة لتطلعات الشعب وحل المشاكل والأزمات المتعلقة بأوضاع المواطنين، والعمل على تحسين الأوضاع المعيشية والخدمة".

وأكّد صالح أن "المرحلة الراهنة تتطلب إدراكاً عالياً للتحديات واستجابة فاعلة للاستحقاقات الوطنية الكبرى التي تنتظر البلد"، مشيراً إلى "ضرورة تكاتف الجميع والشروع بالإصلاحات الضرورية في مختلف القطاعات وتثبيت ركائز الحكم الرشيد".

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