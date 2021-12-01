أوغلو: لا نؤيد فرض العقوبات على موسكو

2021/12/01 | 16:22 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني قال وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، إن الرئيس رجب طيب أردوغان يعتزم إجراء محادثات هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الجمعة، المقبل بخصوص الأزمة مع أوكرانيا.وأضاف أوغلو للصحفيين […]

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