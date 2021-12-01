فيديو – وصول فيفي عبده الى بغداد

2021/12/01 | 16:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصلت الفنانة والراقصة المصرية الشهيرة فيفي عبده الى بغداد ، بصحبة عدد من الفنانات ، وكان في استقبالها الفنانة العراقية شذى حسون .

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