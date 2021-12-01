رئيس الجمهورية يستقبل وفد الحزب الشيوعي العراقي

2021/12/01 | 16:34 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استقبل رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، اليوم الأربعاء 1 كانون الأول 2021، وفد الحزب الشيوعي العراقي برئاسة سكرتير الحزب السيد رائد فهمي.

وفي مستهل اللقاء هنأ رئيس الجمهورية الوفد بانعقاد المؤتمر الحادي عشر للحزب الشيوعي العراقي، مشيداً بالدور الريادي والتاريخي الذي لعبه في إطار الحركة الوطنية العراقية من أجل إرساء الديمقراطية وتجاوز مرحلة الاستبداد وبناء العملية السياسية والارتقاء بها.

وجرى خلال اللقاء بحث مستجدات الأوضاع السياسية والتحديات التي تواجه البلد في الظرف الراهن وما تتطلبه من تضافر الجهود وتوحيد الصف الوطني من أجل حماية الأمن والاستقرار في البلد، والاستجابة لتطلعات الشعب وحل المشاكل والأزمات المتعلقة بأوضاع المواطنين، والعمل على تحسين الأوضاع المعيشية والخدمة.

وأكّد الرئيس برهم صالح أن المرحلة الراهنة تتطلب إدراكاً عالياً للتحديات واستجابة فاعلة للاستحقاقات الوطنية الكبرى التي تنتظر البلد، مشيراً إلى ضرورة تكاتف الجميع والشروع بالإصلاحات الضرورية في مختلف القطاعات وتثبيت ركائز الحكم الرشيد.

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