تحرير ماركس من الخرافات والاساطير -1 - عبد الحسين سلمان

2021/12/01 | 16:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبد_الحسين_سلمان قلتُ إذ سطَّر الأساطيرَ مهلاً ….



رُمْتَ من لا يُزلُّ لاسترسالِ ( ابن الرومي ) كل الكتاب هو موحى به من الله، ونافع للتعليم والتوبيخ، للتقويم والتأديب الذي في البر.....رسالة بولس الرسول الثانية إلى تيموثاوس.



myth (n.)أسطورة من الأسطورة الفرنسية (1818)mythe , ومباشرة من الأسطورة اللاتينية الحديثة mythus، من الأساطير اليونانية "mythos الكلام والفكر والكلمة والخطاب والمحادثة ......





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