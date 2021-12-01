محاولات إخراج غزة من معادلة الصراع - نهاد ابو غوش

2021/12/01 | 16:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#نهاد_ابو_غوش من الطبيعي أن تلقي المواجهات الجارية في الضفة على أوضاع الشعب والمقاومة في قطاع غزة، من المؤكد أن غزة كانت وسوف تبقى جزءا لا يتجزأ من معادلة الصراع والمواجهة مع إسرائيل، وهذا تأكد في عديد المحطات المفصلية وخاصة خلال مواجهات شهر أيار الماضي ومعركة سيف القدس وقبلها في الانتفاضتين الكبريين، صحيح أن لكل موقع فلسطيني الأشكال التي تناسبه للمقاومة والنضال، ولكن في نهاية المطاف يوجد تضافر وتكامل بين اشكال ......





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