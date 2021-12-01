مفوضية الانتخابات تتخذ خطوة بشأن النواب الفائزين

2021/12/01 | 16:38 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مفوضية الانتخابات، الأربعاء، إرسال أسماء النواب الفائزين إلى المحكمة الاتحادية.

وقالت الوكالة الرسمية اليوم، (1 كانون الاول 2021)، إن "مفوضية الانتخابات قامت بإرسال أسماء النواب الفائزين إلى المحكمة الاتحادية".

وحصلت الكتلة الصدرية على 73 مقعدا، فيما يليها تحالف تقدم بحصوله على 37 مقعدا، ويليه ائتلاف دولة القانون بـ (33) مقعدا.

فيما حصل الديمقراطي الكوردستاني على 31 مقعدا، و14 مقعدا لتحالف عزم، و17 مقعدا لتحالف كوردستان.

وحصل تحالف الفتح على 17 مقعدا وإشراقة كانون على 6 مقاعد، فيما حصل تحالف قوى الدولة على 4 مقاعد وتحالف العقد الوطني على 4 مقاعد وتحالف حركة حسم للإصلاح على 3 مقاعد، وحركة بابليون على 4 مقاعد وتحالف جماهيرنا هويتنا على 3 مقاعد وجبهة التركمان للعراق الموحد على مقعد واحد، وحراك الجيل الجديد على 9 مقاعد، وحركة امتداد على 9 مقاعد، وتحالف تصميم على 5 مقاعد.

وبلغ عدد الأحزاب الفائزة بمقعد واحد 16 حزبا، فيما بلغ عدد مقاعد الافراد الفائزين في الانتخابات 43 تنقسم بين 38 رجلا و5 نساء.

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