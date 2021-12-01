العراق: 7 مليارات دولار إيرادات النفط في نوفمبر

2021/12/01 | 16:41 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلنت وزارة النفط العراقية اليوم الأربعاء، عن ايرادات شهر نوفمبر / تشرين الثاني الماضي، مبينة انها بلغت اكثر من 7 مليارات دولار.وذكر بيان لوزارة النفط تلقته وكالة الانباء العراقية "واع"، انه "بحسب الاحصائية الاولية الصادرة عن شركة تسويق …

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