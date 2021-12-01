2021/12/01 | 16:41 - المصدر: مباشر
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- مباشر: أعلنت وزارة النفط العراقية اليوم الأربعاء، عن ايرادات شهر نوفمبر / تشرين الثاني الماضي، مبينة انها بلغت اكثر من 7 مليارات دولار.
وذكر بيان لوزارة النفط تلقته وكالة الانباء العراقية "واع"، انه "بحسب الاحصائية الاولية الصادرة عن شركة تسويق …
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وذكر بيان لوزارة النفط تلقته وكالة الانباء العراقية "واع"، انه "بحسب الاحصائية الاولية الصادرة عن شركة تسويق …
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق: 7 مليارات دولار إيرادات النفط في نوفمبر) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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