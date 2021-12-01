وزير النفط العراقي يرجح تمديد سياسات أوبك+ على المدى القصير

2021/12/01 | 16:41 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: حدَّدت وزارة النفط العراقية، اليوم الأربعاء، أسباب انخفاض أسعار النفط خلال الأيام الماضية، فيما رجَّحت نتائج اجتماع اوبك المقرر عقده يوم غد الخميس.وقال وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار، لوكالة الأنباء العراقية "واع"، إن "تراجع أسعار …

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