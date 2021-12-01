شاهد.. العثور على مئات طرود فيديكس ملقاة في واد ضيق بأمريكا

2021/12/01 | 16:42 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في حادثة أثارت غضب الكثيرين عثرت الشرطة الأمريكية على عدد كبير من طرود شركة فيديكس تراوح عددها ما بين 300 إلى 400 طرد في واد بمقاطعة بلوند، شمال ولاية ألاباما الأمريكية.

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