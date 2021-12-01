2021/12/01 | 16:46 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص إطلاق المبالغ المتراكمة للمستحقين من راتب المعين المتفرغ لثلاث سنوات المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إطلاق المبالغ المتراكمة للمستحقين من راتب المعين المتفرغ لثلاث سنوات) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إطلاق المبالغ المتراكمة للمستحقين من راتب المعين المتفرغ لثلاث سنوات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).