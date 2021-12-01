2021/12/01 | 16:55 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: S41djqczuok

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. كنوز داعـ،ـش تعرقل إعادة إعمار الموصل والأهالي يستغيثون) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. كنوز داعـ،ـش تعرقل إعادة إعمار الموصل والأهالي يستغيثون) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).