تفاصيل في قضية اغتيال قاسم سليماني - جواد بشارة

2021/12/01 | 17:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#جواد_بشارة اغتيال قاسم سليمانيتم هذا الاغتيال في 3 كانون ثاني 2020: عن طريق غارة أمريكية بطائرة مسيرة قصفت موكب الجنرال سليماني الذي كان برفقة الرجل الثاني من الحشد الشعبي العراقي، وقائد حزب الله العراقي، أبو مهدي المهندس وعشرة مرافقين إيرانيين وعراقيين في الجوار من مطار بغداد.



وكان الجنرال الإيراني قد وصل لتوه على متن طائرة من دمشق وكان من المقرر أن يقوم بزيارة رسمية إلى بغداد.



وأعلن الرئيس الأمريكي دون ......





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