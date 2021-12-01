انفجار ميونخ.. السبب وعدد الإصابات والمعلومات الأولية

2021/12/01 | 17:13 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أسفر انفجار قنبلة لطائرة قديمة قرب محطة قطار مكتظة في مدينة ميونخ الألمانية عن وقوع 3 إصابات، وفق ما أعلنته الشرطة المحلية الأربعاء

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