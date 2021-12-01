اقتراح اوروبي بشأن المهاجرين على حدود بيلاروسيا

2021/12/01 | 17:17 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اقترحت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، السماح لبولندا وليتوانيا ولاتفيا بتعليق بعض أحكام طلب اللجوء لمدة ستة أشهر، بسبب تدفق المهاجرين إلى حدودها من بيلاروسيا.

وتسمح هذه التدابير الموقتة للدول الثلاث خصوصا بتمديد فترة التسجيل لطلبات اللجوء إلى أربعة أسابيع بدلا من الحد الأقصى الحالي البالغ 10 أيام، وتمديد مهلة مراجعة الطلب إلى 16 أسبوعا.

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