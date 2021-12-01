2021/12/01 | 17:20 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "يشترك بعض المفكرين النخبوين مع الإسلاميين بقناعة أن العوام مأزومون بإيمانهم ودينهم، وأن مفتاح حل الأزمة هو بما لديهم من إصلاح وتجديد"

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حول "الديانة الإبراهيمية" التي أدانها شيخ الأزهر) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حول "الديانة الإبراهيمية" التي أدانها شيخ الأزهر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).