الصحة : علينا الحذر من تطور كورونا وسلالاته المتجددة

2021/12/01 | 17:20 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / حذرت وزارة الصحة من موجات فيروس كورونا المستجد وتطورات سلالاته المتجددة .وقال المكلف بادارة وزارة الصحة وكالة هاني العقابي ، خلال الموتمر الدولي لدائرة صحة الكرخ المنعقد برعاية وزارة الصحة ، اليوم الاربعاء ، " نحن بصدد بناء اربعة مستشفيات كبرى جديدة في العاصمة بغداد وفق احدث المواصفات العالمية ومجهزة بكافة الاجهزة الطبية الحديثة.واضاف ، ان " وزارة الصحة مرت بظروف صعبة، وهذا المؤتمر انعقد في ظل ظروف جائحة كورونا مبينا ان وزارة الصحة كانت سباقة في المنطقة، كما بذلت جهودا كبيرة لمواجهة جائحة كورونا وتقليل نسبة الوفيات ، عبر توزيع البروتكول العلاجي على المستشفيات والمنشات الصحية والمراكز الطبية ".واوضح ، ان " العراق يعد من اوائل الدول التي سعت للحصول على اللقاح ، كما استطعنا هذا العام من إعادة الدراسة وفتح المدارس والجامعات ، داعيا كافة المواطنين من مختلف الشرائح لتوجه إلى كافة المنافذ الصحية للحصول على اللقاح ".واكد وزير الصحة وكالة ، ان " فيروس كورونا أثر بشكل كبير على مؤسسات الدولة ، وهناك نقص كبير في أسرة الأمراض العادية، رغم توفرها من قبل الوزارة، كما لدينا خطط دورية اعدتها الوزارة لتوفير كافة المستلزمات في المستشفيات الجديدة "، .وتابع " علينا الحذر من التطور الجديد لفيروس كورونا وعدم الاستهانة بالاجراءات الوقائية الطبية والصحية لضمان سلامة المواطنين وحفظ حياتهم "./انتهى5

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