حريق في 3 مولدات كهربائية والدفاع المدني يعلن السيطرة على الحادث (صور)

2021/12/01 | 17:22 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت مديرية الدفاع المدني، الأربعاء، اخماد حادث حريق اندلع بثلاث مولدات كهربائية كبيرة وكرفان في منطقة الزعفرانية بالعاصمة بغداد.

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وقالت المديرية، في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (1 كانون الأول 2021)، أن "مفارزها أخمدت حادث حريق اندلع بثلاثة مولدات أهلية كبيرة ( سحب ) وكرفان مشيد من مادة السندويج بنل في منطقة الزعفرانية محلة ٩٥٢ شقق الزعفرانية القديمة بسبب تماس كهربائي داخلي".

وأضافت أنها "تمكنت من السيطرة على الحادث وإخماد النيران المندلعة بكل مهنية وبوقت قياسي قصير وتمنع توسع النيران وانتشارها إلى الدور السكنية المجاورة وتنقذ (١٣٠٠) لتر من خزين الكاز دون تسجيل أي اضرار بشرية".

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