2021/12/01 | 17:24 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني كشف وزير الصحة، هاني العقابي، اليوم الأربعاء، عن المشمولين بالجرعة الثالثة من اللقاح، فيما أكد أن حظر التجوال أصبح من الماضي.وقال وزير الصحة، هاني العقابي في تصريح لوكالة الرسمية، تابعه […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الصحة تحدد موقفها من حظر التجوال وتكشف عن الفئات المشمولة بالجرعة الثالثة المركز الخبري الوطني.

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