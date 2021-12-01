وزير الصحة: حظر التجوال أصبح من الماضي

2021/12/01 | 17:29 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- وسام الملاحدد وزير الصحة، هاني العقابي، اليوم الأربعاء، المشمولين بالجرعة الثالثة من اللقاح، فيما أكد أن حظر التجوال أصبح من الماضي.وقال وزير الصحة، هاني العقابي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "هناك ازديادا يوميا بنسبة التلقيح بحوالي 110 آلاف يوميا"، مبينا أن "مجموع الملقحين سيصل الى 8 ملايين كجرعة أولى وحوالي 5 ملايين كجرعة ثانية".وأشار إلى أن "المهم في هذه الفترة هو استثمار العدد القليل من الاصابات لتسجيل اكبر عدد من الملقحين، لكي نسيطر على الوضع في حال دخول الموجة الرابعة للعراق"، لافتا الى أن "جميع الدول مرت بتجربة الموجة الرابعة، لاسيما افريقيا حيث تمر بمرحلة سيئة، إضافة إلى أن بعض الدول الاوروبية دخلت الموجة الخامسة واعداد اصاباتها كبيرة".وأضاف، أن "حظر التجوال أصبح من الماضي لأن اغلب الدول لم تلجأ اليه كما كانت سابقا لأن الاغلاق يؤثر على الاقتصاد وعلى حركة المواطنين"، مبينا أن "حظر التجوال في الموجتين الاولى والثانية كان بسبب عدم وجود اللقاح ولكن الان نستطيع حماية المواطنين بدلا عن الاغلاق وحظر التجوال".وتابع أن "العام الدراسي مستمر حضورياً بحسب تعليمات وزارة التربية، كما أن فرقنا الصحية مستمرة تراقب عدد الاصابات والملقحين ولدينا فرق تقوم بتلقيح الطلبة في الجامعات ولدينا اعداد جيدة من الطلبة الملقحين وجامعة بغداد 90‎%‎ من الطلبة ملقحين وايضا الجامعات الاخرى"، مشيراً إلى أنه "حتى اللحظة لا توجد اصابات بين الطلبة ونحن اسبوعيا نأخذ عينات عشوائية من الطلبة ونفحصها".وأشار إلى أن "وزارة الصحة لديها ثلاثة مختبرات لفحص الطفرات الوراثية والتي تحدث في السلالات الموجودة في كورونا ولدينا تواصل مع المراكز العالمية بتحليل البيانات ولحد الان لم يدخل المتحور ولدينا فرقنا الطبية في المطارات تراقب الحركة وسوف نأخذ عينات عشوائية من المسافرين القادمين ولحد الان لم يصل اوميكرون الى المنطقة ونحن نراقب وسوف يكون تحت السيطرة".وأوضح وزير الصحة أن "الجرعة الثالثة أقرت قبل مدة قصيرة من قبل FDA ومنظمة الدواء البريطانية والاوروبية وقامت لجنة اللقاحات العراقية وهي على مستوى عال من العلمية لدراسة الوضع وقرروا اعطاء جرعة ثالثة وسوف تكون مختصرة على الكوادر الصحية والاعمار الكبيرة والفئات الهشة التي مناعتها قليلة"، مؤكداً أنه "سيتم التوسع بها اذا كانت هناك حاجة لها واخذها يكون بعد ستة اشهر من الجرعة الثانية".

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