وزير الصحة: فرض حظر التجوال أصبح من الماضي

2021/12/01 | 17:35 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مستعدون لمواجهة متحور "أوميكرون".

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