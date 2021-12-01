الاتحاد الاوروبي يقدم مقترحات جديدة بشأن اللاجئين على حدود بيلاروسيا

2021/12/01 | 17:39 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدم الاتحاد الاوروبي، الاربعاء، مقترحات جديدة بشأن تعليق بعض أحكام طلب اللجوء على حدود بيلاروسيا.

وقد اقترحت المفوضية الأوروبية، اليوم (1 كانون الاول 2021)، السماح لبولندا وليتوانيا ولاتفيا بتعليق بعض أحكام طلب اللجوء لمدة ستة أشهر، بسبب تدفق المهاجرين إلى حدودها من بيلاروسيا.

وتسمح هذه التدابير الموقتة للدول الثلاث خصوصا بتمديد فترة التسجيل لطلبات اللجوء إلى أربعة أسابيع بدلا من الحد الأقصى الحالي البالغ 10 أيام، وتمديد مهلة مراجعة الطلب إلى 16 أسبوعا.

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