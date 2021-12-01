الولايات المتحدة تعلن امتلاك

2021/12/01 | 17:51 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، إن الولايات المتحدة تمتلك "أدلة" تثبت أن روسيا خططت لعمل عسكري محتمل في أوكرانيا خلال الأسابيع الأخيرة، مشيرا إلى إنها تحاول استفزازها لتبرير القيام بما تخطط له من اعتداء

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