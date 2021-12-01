2021/12/01 | 17:51 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أفادت وكالة “Aamaj News” الأفغانية، اليوم الأربعاء، باندلاع اشتباكات باستخدام أسلحة ثقيلة على الحدود بين أفغانستان وإيران بين مقاتلي حركة “طالبان” وعناصر حرس الحدود الإيراني.وذكرت الوكالة أن مواجهات مسلحة مكثفة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اشتباكات بين “طالبان” وحرس الحدود الإيراني باستخدام أسلحة ثقيلة المركز الخبري الوطني.

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