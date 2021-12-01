2021/12/01 | 17:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

شهدت شوارع العاصمة بغداد، مساء اليوم الأربعاء، اختناقات مرورية قبيل انطلاق مباراة منتخب شباب العراق ونظيره اللبناني المقرر اقامتها في الساعة السابعة مساءً.وقال مراسلنا، أن الشوارع المؤدية إلى ملعب الحبيبة شرقي العاصمة بغداد والمناطق المحيطة به شهدت طوابيراً من المركبات المتوقفة منذ ساعات بسبب الزحامات، رغم تأكيد المرور العامة أن شوارع العاصمة لن تشهد زحامات مرورية قبيل انطلاق المباراة.

ويحتضن ملعب الحبيبية الدولي في العاصمة بغداد، في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم، مباراة منتخب العراق للشباب ونظيره اللبناني ضمن نهائي بطولة غرب آسيا للشباب.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شوارع بغداد تختنق قبيل مباراة العراق ولبنان (صور)) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شوارع بغداد تختنق قبيل مباراة العراق ولبنان (صور)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).