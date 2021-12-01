شرطة بابل تنقذ رجلا حاول الانتحار

2021/12/01 | 17:51 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحلة/نينا/تمكنت دورية تابعة لشرطة قضاء المسيب شمال الحلة اليوم الأربعاء من إنقاذ حياة رجل حاول الانتحار برمي نفسه في نهر الفرات المار بالقضاء بسبب مشاكل مالية.وقال مدير اعلام شرطة بابل العميد عادل الحسيني" أن الشرطة تمكنت اليوم الأربعاء من إنقاذ حياة رجل حاول الانتحار برمي نفسه في نهر الفرات المار بقضاء المسيب شمال الحلة بسبب مشاكل مالية.واضاف أن رجال الدورية قاموا بالسباحة وإنقاذ الرجل وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم"./انتهى

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