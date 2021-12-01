رئيس اتحاد غرب آسيا يهنئ بنجاح بطولة الشباب

2021/12/01 | 18:00 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع قدّمَ رئيس اتحاد غرب آسيا لكرة القدم الأميرُ علي بن الحسين، اليوم الأربعاء، التهاني إلى وزير الشباب والرياضة رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال، على نجاح العراق في تنظيمِ وتضييفِ بطولة غرب آسيا الثانية للشباب لكرة القدم في البصرة وأربيل، وإقامة النهائي في بغداد، مع افتتاحِ ملعب المدينة الجميل في بغداد العروبة. وذكر في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "الأمير علي عبر عن أسفه لعدم تمكنه من حضور نهائي البطولة ومشاركة الجمهور العراقي أفراحه بهذه المناسبة السعيدة لظروفٍ خاصةٍ، متمنياً أن يكون النهائي متميزاً ومبهراً كما هو حال أي بطولة تقام في العراق". وأضاف، أن "الوزير درجال قدم شكره وتثمينه للثقةِ الكبيرةِ من اتحاد غرب آسيا والتي تجسدت بأصدق المساعي للأمير علي بن الحسين، وحرصه على إقامة النهائي في بغداد، ووضع حدٍ للحظر المفروض على الملاعب العراقية، مجدداً شكره لكل من أسهم في دعمِ ملفِ العراق لاستضافة البطولات وبالموافقة الرسمية التي صدرت من الاتحادين الدولي والآسيوي التي كان للشيخ سلمان بن إبراهيم مساعيه الكبيرة فيها، وحرصه على أن تشهد بغداد مباراةً كبيرةً لنهائي بطولة شبابية".

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