2021/12/01 | 18:05 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Q18H8rQPgeY

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مستشار الامنِ القومي يبحث مع قائد بعثة حلف الناتو تعزيز التعاون المشترك.. وملفات اخرى في نشرة الـ 6) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مستشار الامنِ القومي يبحث مع قائد بعثة حلف الناتو تعزيز التعاون المشترك.. وملفات اخرى في نشرة الـ 6) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).