البيئة تعلن موعد خلو البلاد من الألغام

2021/12/01 | 18:07 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يركز على مساعدة الضحايا وتأهيلهم نفسيا وجسديا ودمجهم في المجتمع.

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