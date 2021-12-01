2021/12/01 | 18:10 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أشادت السفارة الألمانية في بغداد، اليوم الأربعاء، بمهرجان سوق الشعر المقام في بغداد.وقال القائم بأعمال السفارة الألمانية بيتر فيلتين خلال كلمة له، تابعها “المركز الخبري الوطني”: إن “مهرجان سوق الشعر […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص السفارة الالمانية تُشيد بمهرجان سوق الشعر المقام في بغداد المركز الخبري الوطني.

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