وزير الكهرباء: نعمل على اجراء مقاصة كهربائية بين المركز والاقليم

2021/12/01 | 18:12 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث وزير الكهرباء في الحكومة الاتحادية مع وزير كهرباء إقليم كردستان سبل التعاون بين بغداد واربيل في مجال الطاقة الكهربائية.

وناقش الطرفات المعوقات التي تعترض استقرار المنظومة الكهربائية في البلاد، لاسيما في المناطق المتنازع عليها، اذ بحث الطرفان سبل الاستفادة من خبرات الإقليم، واتفقا على الربط الكهربائي بين بغداد واربيل .



وقال وزير الكهرباء في الحكومة الاتحادية المهندس عادل كريم في تصريح لقناة التغيير انه سيعمل على اجراء مقاصة في مجال الطاقة الكهربائية بين المركز والاقليم، بسبب تباين الطقس ودرجات الحرارة الذي يتيح مثل هذه الخطوة.

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