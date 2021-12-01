سابقة استخباراتية في بريطانيا.. رئيس الجهاز يتحدث

2021/12/01 | 18:15 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر ريتشارد مور في أول خطاب علني له منذ أن أصبح رئيسًا لجهاز الاستخبارات البريطانية، المعروف أيضًا باسم MI6 من أن الصين تشكل التهديد الأكبر لبلاده.تقرير مراسلة CNN، بيانكا نوبيلو.

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