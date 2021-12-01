حركة النهضة تناور من جديد وتصعّد ضد قيس سعيد - بشير الحامدي

2021/12/01 | 18:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#بشير_الحامدي وأخيرا تخرج حركة النهضة من صمتها الذي استمر أكثر من أربعة أشهر بعد 25 جويلية لتعلن عن طريق فتحي العيادي الذي قرأ بيانا باسم راشد الغنوشي في اجتماع للجمعية العامة لاتحاد البرلمان الدولي جاء فيه "...



لقد وقفت على أبواب برلماننا منذ 25 جويلية دبابات تمنع رئيسه وكل النواب من دخوله...



نحن في تونس نواجه جائحة كورونا وجائحة الديكتاتورية...



لقد مثلت الإجراءات التي أعلن عنها رئيس جمهوريتنا السيد قيس سعيد ......





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