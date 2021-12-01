مقتل شابين بنزاع عشائري في ذي قار

2021/12/01 | 18:16 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ افاد مصدر أمني في ذي قار، اليوم الأربعاء، بمقتل شابين باندلاع نزاع عشائري شمال شرقي المحافظة.وذكر المصدر، ان “خلافات سابقة تجدد بين بين عشريتي الهلالين وآل عبادة في منطقة الزغيبي الواقعة بين قضائي الدواية والشطرة شمال شرقي محافظة ذي قار، وتبادل الطرفان إطلاق النار”.وبين ان “النزاع تسبب بمقتل شخصين اعمارهما دون العشرين […]

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