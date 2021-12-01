كونتا تعلن اعتزالها عالم الكرة الصفراء

2021/12/01 | 18:19 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت لاعبة كرة المضرب البريطانية جوهانا كونتا، البالغة 30 عاما، اعتزالها اليوم الأربعاء، عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي.

وعانت كونتا من إصابات متكررة على مستوى ركبتها في الموسمين الأخيرين، فتراجع تصنيفها العالمي إلى المركز 113 علما بأن أفضل مرتبة بلغتها كانت الرابعة عالميا.

وبلغت كونتا نصف نهائي ثلاث من البطولات الأربع الكبرى، وقد أعلنت اعتزالها عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي بعبارة “ممتنة”.

وكتبت: “إنها الكلمة التي طالما استعملتها خلال مسيرتي والكلمة الأكثر تعبيرا في نهاية المطاف”.

وأضافت: “مسيرتي كلاعبة انتهت وأنا ممتنة جدا للمسيرة التي عشتها.



جميع المؤشرات كانت تميل إلى عدم قدرتي على النجاح في هذا المجال، ولكنني محظوظة بالأشخاص الذين التقيتهم في مسيرتي وكان لهم أثر كبير”.

وتابعت: “أنا ممتنة جدا لهؤلاء الأشخاص.



أنتم تعرفون أنفسكم.



بفضل مثابرتي ومن خلال إرشادات من كانوا حولي، عشت حلمي، لقد أصبحت ما كنت أصبو إليه وأنا طفلة”.

وأصبحت كونتا في يوليو الماضي أول لاعبة بريطانية تحرز لقب دورة نوتنغهام الإنجليزية المفتوحة منذ مواطنتها سو باركر عام 1981.

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